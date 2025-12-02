Reintegrarea Moldovei și retragerea munițiilor ruse, discutate la MAE

Retragerea și distrugerea munițiilor străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova și reintegrarea țării au fost discutate de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, și ambasadorul Thomas Lenk, reprezentant special al președintelui Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, pentru procesul de reglementare transnistreană.

„Țara noastră pledează pentru un proces de reintegrare treptată, bazată pe menținerea dialogului, prevenirea oricărei escaladări a situației de securitate, și promovarea unor politici sectoriale eficiente, care vizează apropierea celor două maluri ale Nistrului”, a subliniat Valeriu Mija.

În cadrul întrevederii, Valeriu Mija a reiterat importanța promovării unei soluții pașnice și politice a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.