Trei din cei 6 candidați pentru fotoliile de judecători la CSJ au câștigat concursul: Pe cine a propus CSM Maiei Sandu

Trei din cei 6 candidați pentru fotoliile de judecători la CSJ au câștigat concursul organizat de Consilul Superior al Magistraturii. CSM i-a propus președintei Maia Sandu pe Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

„Plenul CSM propune președintelui Republicii Moldova numirea candidaților Negru Alexandru, Stratulat Gheorghe și Stratan Sergiu în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani”, a menționat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Membrii CSM au audiat, cu ușile închise, candidații din cadrul concursului pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Ruslan Berzoi s-a retras din concurs.

Vedeți, mai jos, ce punctaj final au acumulat candidații la concurs:

Consiliul Superior al Magistraturii s-a întrunit astăzi, 24 februarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 19 subiecte, printre care și cererile de demisie a doi magistrați din cadrul Judecătoriei Drochia.