Ministrul român al Economiei, la Chișinău: Discuții despre reforme și investiții

Consolidarea cooperării economice dintre Republica Moldova și România și extinderea proiectelor comune pentru a stimula schimburile comerciale au fost printre principalele subiecte analizate în cadrul întrevederii dintre vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu ministrul român al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, aflat în vizită la Chișinău.

Totodată, cei doi oficiali au discutat și despre reformele în domeniul digitalizării și sprijinul pentru investițiile românești în Republica Moldova.

„România rămâne principalul nostru partener comercial la nivel mondial, aproximativ 30% din exporturile Republicii Moldova fiind direcționate către piața românească”, a declarat vicepremierul Eugeniu Osmochescu.

Potrivit datelor statistice, România este cel mai important investitor în Republica Moldova, cu peste 250 de milioane de euro investiți anual și peste 1.700 de companii active pe piață. Totodată, companiile cu capital moldovenesc de dincolo de Prut asigură peste 20.000 de locuri de muncă în România, având o cifră de afaceri în jur de 3 miliarde de euro.

De asemenea, România este și principala destinație pentru produsele moldovenești. Peste 30% din exporturile Republicii Moldova, aproximativ 1 miliard de euro, merg către piața românească. Iar în cealaltă direcție, exporturile din România în Republica Moldova au fost anul trecut în valoare de circa 3,5 miliarde de euro.