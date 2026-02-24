Proiect: Comercianții, obligați să indice clar originea produselor alimentare

Consumatorii ar putea afla mai ușor dacă produsele alimentare pe care le cumpără sunt autohtone sau importate. Un proiect de lege înregistrat la 24 februarie în Parlament prevede obligarea comercianților să afișeze țara de origine direct la raft, lângă preț, nu doar pe eticheta produsului.

Inițiativa propune modificarea Legii nr. 231 privind comerțul interior. Potrivit autorilor, măsura ar spori transparența și ar încuraja achiziționarea produselor locale.

Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat că, deși legislația actuală obligă indicarea originii pe etichetă, informația este adesea greu vizibilă. El a invocat și existența unor practici de „branding pseudo-local”, când produse importate sunt promovate prin denumiri sau imagini care sugerează o proveniență autohtonă.

Proiectul stabilește că țara de origine trebuie indicată clar pe eticheta de preț sau lângă aceasta, astfel încât informația să fie ușor de observat. Comercianții vor putea utiliza și drapelul statului respectiv, însă doar însoțit de denumirea scrisă a țării.

În cazul produselor nepreambalate, originea va fi afișată în baza documentelor prezentate de importator sau furnizor. Autorii estimează că o vizibilitate mai bună a informației ar putea majora vânzările produselor locale cu 5–15% în anumite categorii, în special la produsele proaspete.

Noile reguli ar urma să se aplice magazinelor cu o suprafață mai mare de 50 de metri pătrați. Pentru nerespectarea obligațiilor sunt prevăzute amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de unități convenționale pentru persoanele juridice.

Inițiativa este lansată în contextul campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă”, derulată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care promovează consumul produselor autohtone.