Ministra Finanțelor susține că e justificată creșterea prețurilor la apartamente

Ministra Finanțelor a Republicii Moldova, Victoria Belous, a declarat că, dacă „examinăm obiectiv” creșterea prețurilor la apartamente, „lucrurile au evoluat”. Potrivit ei, în componenta de preț se regăsesc majorările salariale și onorarea deplină a obligațiilor de către companiile de construcție.

„Cu cinci ani în urmă, salariul declarat la Fisc de către o companie de construcție nu depășea 10 mii, astăzi avem salarii de peste 15 mii”, a spus ministra, adăugând că toate componente se reflectă în preț. Mai mult, Belous a recunoscut că programul Prima Casă „a influențat prețul”.

Pe 21 octombrie, ministra Finanțelor a fost solicitată să comenteze fenomenul creșterii prețurilor la apartamente în Chișinău. „În condițiile în care bula aceasta imobiliară se sparge, ce soluție are Ministerul Finanțelor pentru a acoperi eventuale falimente ale celor care au luat credite în cadrul programului Prima Casă”, a întrebat un jurnalist.

Belous a spus că „nivelul de executare și de onorare a obligațiilor contractate de către persoanele fizice este unul bun în Republica Moldova”. „Într-adevăr, există majorarea prețului, dar dacă să examinăm obiectiv această majorare lucrurile au evoluat. Simplu, dacă să examinăm componenta de preț – inclusiv majorările salariale, inclusiv onorarea pe deplin a obligațiilor de către companiile de construcție – cu 5 ani în urmă, salariul declarat la Fisc de către o companie de construcție nu depășea 10 mii, astăzi avem salarii de peste 15 mii și mai mult. Aceste toate componente se reflectă în preț”, a spus ministra.

Victoria Belous a recunoscut că programul Prima Casă „a influențat prețul, dar trebuie să ținem cont și de oferta care este pe piață și să încercăm să fluidizăm acest proces, să creăm mai multe prerogative, să fie oferta mai mare”.

În perioada iulie–septembrie 2025, la Chișinău și în suburbii, numărul tranzacțiilor de cumpărare-vânzare a locuințelor a scăzut cu 69% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor cadastrului, în capitală au fost înregistrate în total 1.375 de acorduri.

Echipa NewsMaker a discutat cu expertul în domeniul imobiliar Victor Cernomorcenco, care a explicat că scăderea cererii este cauzată de creșterea prețurilor la apartamente, interdicția de a încheia tranzacții în numerar pentru sume de peste 80.000 €, dar și de necesitatea de a demonstra proveniența banilor. În același timp, specialistul le-a recomandat celor care doresc să cumpere un imobil în perioada următoare să ia în considerare creditul ipotecar, să analizeze cu atenție ofertele și să achiziționeze apartamente în locații bune, deoarece astfel de proprietăți, pe termen lung, cel puțin se ajustează la nivelul inflației și își cresc valoarea.