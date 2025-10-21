Premierul Munteanu, prins între offshore „alb” și „negru”. RISE: Insulele Virgine Britanice se află în lista jurisdicțiilor netransparente din 2007

Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier, a declarat în cadrul unei emisiuni că nu vede o problemă că a înregistrat companiile sale în Insulele Virgine Britanice, un paradis fiscal, pentru că „există offshore-uri albe și negre”. RISE susține însă că anume paradisul unde își duce afacerile Munteanu este inclus în lista jurisdicțiilor netransparente, de către autoritățile naționale, încă din 2007, iar în 2025 datele au fost actualizate și acesta continuă să se regăsească în listă „neagră”.

„Folosim offshore fiindcă în aceste zone, și Cipru este parte din UE sau Insulele Virgine Britanice, erau niște jurisdicții albe, acceptate de toată lumea”, a declarat Munteanu.

Candidatul la funcția de premier a venit și cu un exemplu, Belize pe care îl numește „offshore negru”.

„Furtul miliardului despre care s-a vorbit până acum. Deci atunci s-a folosit Belize care este o jurisdicție neagră, dar în jurisdicțiile albe se plătesc impozitele”, a menționat Alexandru Munteanu, la ÎnProfunzime.

„În realitate, Insulele Virgine Britanice figurează pe listele oficiale ale jurisdicțiilor care nu implementează standardele internațioanale de transparență încă din 2007, fiind menținute și actulizate din 1 octombrie 2025, notează, pe de altă parte, Rise Moldova.