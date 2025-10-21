Și Igor Grosu îi cere 100.000 de lei jurnalistului Gheorghe Gonța

Jurnalistul Gheorghe Gonța afirmă că a primit o scrisoare semnată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, prin care i se solicită achitarea sumei de 100.000 de lei drept despăgubire pentru pretinse prejudicii morale. Maia Sandu are pretenții similare.

Potrivit lui Gonța, somația ar fi fost expediată la doar două zile după ce o cerere similară ar fi fost adresată și lui Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, care a participat anterior la o emisiune difuzată pe platforma jurnalistului.

„În scrisoare se cer 100.000 de lei despăgubire pentru prejudiciul moral cauzat prin defăimare și ștergerea materialelor publicate. E deja o schemă, doar suma e aceeași – 100.000 de lei”, a declarat Gheorghe Gonța.

Acesta a precizat că urmează să decidă, împreună cu Vasile Costiuc, modul în care vor reacționa în fața acțiunii anunțate. Jurnalistul susține că declarațiile care au generat disputa au fost făcute în timpul unei emisiuni online moderate de el.

Deocamdată, președintele Parlamentului, Igor Grosu, nu a oferit un comentariu privind afirmațiile jurnalistului.

De menționat că, anterior, jurnalistul Gheorghe Gonța a anunțat că ar putea fi acționat în judecată și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ce a primit o cerere prealabilă prin intermediul avocatului acesteia.