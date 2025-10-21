Suedia: Europa trebuie să treacă la ”modul de război”

Ministrul suedez al Apărării a avertizat că Europa trebuie să se pregătească – moral și material – pentru posibilitatea reală a unui conflict cu Rusia, spunând că țările ar trebui să treacă în „modul de război”, pentru a descuraja și a se apăra eficient. Ministrul suedez a făcut aceste afirmații într-un interviu acordat agenției de presă RND pe 19 octombrie, interviu citat de Ukrainska Pravda.

„Avem nevoie de o schimbare de mentalitate: trebuie să trecem în „modul război” pentru a descuraja în mod decisiv amenințarea, a apăra și a păstra pacea. Rusia ne testează constant unitatea și hotărârea. Dar Putin nu va reuși. ​​Situația actuală a securității ne-a întărit vigilența”, a spus ministrul Apărării, Pål Jonson. El a adăugat că aproximativ 90% dintre suedezi susțin cheltuielile mai mari pentru apărare și doresc să mențină sau să extindă sprijinul pentru Ucraina.

„A trăi lângă Rusia ne-a învățat un lucru: pacea nu este un dar, pacea este ceva ce trebuie apărat în fiecare zi”, a spus Jonson. Jonson le-a cerut aliaților europeni să intensifice ajutorul militar pentru Ucraina și să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei, cu un accent deosebit pe sectorul energetic și pe așa-numita „flotă din umbră” a Kremlinului. El a cerut utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța investițiile defensive în Ucraina. „Numai atunci Putin va înțelege că acest război îi amenință propria putere și nu poate fi câștigat”, a spus el.

„Suntem o alianță defensivă, este adevărat, iar măsurile noastre sunt considerate proporționale, dar vom reacționa întotdeauna. Rusia trebuie să știe: dacă nava de război sau avionul rus de luptă intră în spațiul aerian sau în apele noastre, vom fi obligați să le alungăm și, dacă circumstanțele o cer, chiar să le distrugem”, a spus el.

Jonson a susținut că Rusia nu înregistrează progres pe câmpul de luptă, spunând că Moscova a plătit un preț mare pentru câștiguri teritoriale minime: „În ultimul an, peste 300.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți, pentru a ocupa mai puțin de 0,5% din teritoriul Ucrainei”, a spus el.

Anterior interviului lui Pal Jonson, guvernul Suediei anunțase că în nordul țării urmează să fie create primele stocuri de cereale pentru cazul unui război sau al unei crize. Este parte a conceptului de ”apărare totală”, reactivat în Suedia în 2015, după ocuparea în 2014 a Crimeii de către Rusia, şi consolidat după invazia rusă în Ucraina, în 2022. Obiectivul este implicarea întregii societăţi, de la stat la cetăţeni şi întreprinderi, în vederea opunerii unei rezistenţe colective unei agresiuni armate şi menţinerii unor funţcii vitale ale ţării. Pâinea şi produsele cerealiere au o valoare energetică mare, subliniază Agenţia suedeză a Agriculturii, care precizează că între 90 şi 95% din populaţie s-ar putea hrăni exclusiv cu cereale timp de trei luni, fără să sufere carenţe nutriţionale. Statul urmează să cumpere o anumită cantitate de cereale şi va plăti apoi pentru înnoirea continuă – stocuri rotative care urmează să fie disponibile mereu, preciza Agenţia suedeză a Agriculturii.