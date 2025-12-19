Marta Kos: Republica Moldova, pregătită pentru deschiderea tuturor clusterelor UE, dar reformele rămân esențiale

Comisara europeană Marta Kos a declarat că Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană, iar toate cele șase clustere sunt pregătite pentru deschidere oficială. Aceasta reprezintă un pas important în procesul de integrare, care consolidează poziția țării în cadrul eforturilor europene și oferă o perspectivă clară asupra direcțiilor strategice de dezvoltare.

Totuși, Marta Kos a subliniat că mai multe reforme rămân de implementat în domenii-cheie precum statul de drept, sistemul judiciar, funcționarea instituțiilor publice și consolidarea economiei. Progresele în aceste sectoare sunt esențiale pentru a asigura că aderarea la UE nu rămâne doar un obiectiv formal, ci se traduce în rezultate concrete pentru cetățeni și întreprinderi.

Procesul de aderare este unul complex, care trebuie realizat în paralel cu Ucraina, ținând cont de contextul geopolitic tensionat din regiune. Aceasta presupune o atenție sporită la reforme instituționale, lupta cu corupția și creșterea competitivității economice, pentru a demonstra că Republica Moldova poate respecta standardele și valorile europene.

Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova, dar progresul trebuie să fie vizibil și susținut de acțiuni concrete, nu doar de declarații politice. Experții apreciază că succesul procesului de aderare depinde de implementarea coerentă a reformelor și de capacitatea autorităților de a răspunde așteptărilor cetățenilor și partenerilor europeni.

În acest context, parcursul european al Republicii Moldova este urmărit atent de comunitatea internațională, iar deschiderea clusterelor va fi un indicator important al maturității instituționale și al angajamentului față de valorile europene. Continuarea reformelor și transparența procesului vor fi esențiale pentru menținerea sprijinului UE și pentru consolidarea încrederii publice.