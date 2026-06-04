Investigație: Averea nedeclarată și casa din fabrică ale primarului de Comrat

Primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, locuiește de aproape trei decenii într-o clădire cu destinație comercială, care aparține firmei sale de mobilă. Cel puțin asta arată o investigație realizată de redacția Cu Sens. Situația a atras atenția și Agenției Servicii Publice (ASP), care anunță că se va autosesiza pentru a verifica legalitatea înregistrării la adresa respectivă.

Potrivit investigației, edilul și-a amenajat aproximativ 150 de metri pătrați drept spațiu locativ într-o clădire administrativă a fabricii de mobilă pe care o deține împreună cu soția sa. Imobilul este amplasat pe malul lacului Comrat și figurează în actele cadastrale ca spațiu destinat activităților comerciale și prestării serviciilor, transmite cusens.md.

Anastasov susține că locuiește acolo încă din 1997 și afirmă că nu deține o altă locuință.

„Eu trăiesc în baza de fabrică de mobilă demult, deja de 20-30 de ani și eu nu am altă casă, nici apartament, nimic nu am. Eu n-am posibilitate să construiesc o casă și n-am nevoie. Eu demult acolo, din 1997 și eu nu vreau să schimb locul”, a declarat primarul.

Reprezentanții ASP au precizat însă că, potrivit legislației actuale, înregistrarea domiciliului sau a reședinței este permisă doar în imobile cu statut de locuință. Șeful Direcției cetățenie și evidență a persoanelor din cadrul ASP, Alexandru Doni, a declarat că instituția se va autosesiza și va examina cazul.

„Înregistrarea, fie la domiciliu, fie la reședință se acceptă exclusiv în încăperi care au statut de locuință. Deci, ele trebuie să fie înregistrate în Registrul bunurilor imobile cu astfel de statut. Din 2013 încoace, este strict reglementat tipul clădirilor în care se permite înregistrarea persoanelor la domiciliu sau la reședință. Dacă ne referim la legislația anterioară, nu era atât de exactă, să zicem, nu erau expres prevăzute aceste lucruri și aici ar putea să existe situații când persoanele au fost înregistrate, spre exemplu, în alte tipuri de încăperi care au un alt statut decât locuință”, a explicat Alexandru Doni, șeful Direcției cetățenie și evidență a persoanelor, ASP.

În cadrul investigației au fost semnalate și mai multe neconcordanțe în declarațiile de avere și interese personale ale edilului.

Conform ultimei declarații depuse pentru anul 2025, Serghei Anastasov și familia sa dețin bunuri și proprietăți evaluate la peste cinci milioane de lei. Totuși, jurnaliștii au constatat că unele imobile, afaceri și interese economice ale familiei nu au fost reflectate integral în documentele depuse la Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

Printre acestea se numără o companie administrată de soția sa, participarea într-o societate pe acțiuni, precum și activitatea unei asociații obștești. De asemenea, investigația relevă că o parte dintre bunurile imobile și terenurile deținute de familie nu au fost indicate cu exactitate în declarațiile de avere.

Primarul susține că eventualele omisiuni s-ar datora unor erori și afirmă că nu cunoaște toate detaliile privind afacerile și proprietățile administrate de soția sa.

După apariția investigației, Serghei Anastasov a depus o declarație rectificată la ANI, însă nu toate informațiile semnalate de jurnaliști au fost incluse în documentul actualizat.

Autoritatea Națională de Integritate, instituția responsabilă de verificarea averilor și intereselor personale ale demnitarilor, nu a oferit un comentariu pe marginea cazului.

Citește toată investigația pe cusens.md.