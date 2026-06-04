Eugen Tomac, nominalizat oficial pentru funcția de premier al României. Nicuşor Dan: Are şi independenţa, şi experienţa, şi valorile care îl definesc pentru această poziţie

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi nominalizarea lui Eugen Tomac, europarlamentar şi consilier onorific al şefului statului, pentru funcţia de premier. Tomac a fost alături de preşedinte în momentul anunţului. Nicuşor Dan a spus despre Tomac că are ”şi independenţa, şi experienţa, şi valorile care îl definesc pentru această poziţie”. Tomac şi-a exprimat recunoştinţa pentru nominalizare şi a spus că va prezenta un Guvern tehnic, nu unul politic.

”Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziţia de premier. E un moment important”, a declarat preşedintele.

Nicuşor Dan a amintit că în mai 2025 românii au avut alegeri, au ieşit în număr mare la vot, iar în opinia sa ”au votat mai mult negativ decât pozitiv”, pentru că aveau două frici, temeri; prima, că direcţia pro occidentală a României poate fi pusă în discuţie, şi o temere economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, inflaţie, pe scurt, cădere bruscă a economiei României.

În iunie 2025, înţelegând mesajul românilor, patru partide şi minorităţile naţionale au format o coaliţie şi şi-au asumat împreună guvernarea.

”La un an după acest moment, imaginea externă a rRomâniei şi încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situaţia financiară a României este mult mai bună decât acum un an, a relatat preşedintele Nicuşor Dan.