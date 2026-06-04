Tiraspolul a introdus „drapelul” transnistrean pe uniformele pacificatorilor

Administrația de la Tiraspol a anunțat că pacificatorii au început să poarte pe uniformă ecusoane cu „drapelul” transnistrean. Decizia a fost prezentată drept o reacție la apariția simbolurilor de stat ale Republicii Moldova pe uniformele militarilor moldoveni din cadrul Forțelor Mixte de Menținere a Păcii.

Modificările au fost precedate de apelurile mai multor organizații ale veteranilor războiului din 1992, care au solicitat în luna martie autorităților de la Chișinău să permită militarilor moldoveni din contingentul de pacificare să poarte simbolurile statului pe uniformă. La scurt timp după aceea, militarii Armatei Naționale au început să poarte ecusoane cu drapelul Republicii Moldova pe mânecă.

Autoritățile de la Chișinău au explicat că măsura reprezintă o aliniere a uniformei contingentului de pacificare la regulile în vigoare privind purtarea însemnelor distinctive ale Armatei Naționale.

Tiraspol, însă, consideră că utilizarea simbolicii de stat a Republicii Moldova ar contravine unor înțelegeri anterioare din cadrul Comisiei Unificate de Control. Reprezentanții regiunii au invocat Protocolul nr. 84 al CUC, care, potrivit acestora, reglementează utilizarea simbolurilor pe uniformele pacificatorilor.

Operațiunea de menținere a păcii pe Nistru se desfășoară din 1992 sub coordonarea Comisiei Unificate de Control, din care fac parte reprezentanți ai Republicii Moldova, regiunii transnistrene și Federației Ruse.