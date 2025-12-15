Marta Kos: UE ar putea deschide luni negocierile tehnice cu R. Moldova

Republica Moldova ar putea primi, luni, 15 decembrie, undă verde pentru deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Uniunea Europeană – o etapă tehnică esențială în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, în marja reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles.

Potrivit oficialului european, liderii UE ar putea decide aplicarea aceluiași model adoptat deja pentru Ucraina, la întâlnirea miniștrilor Afacerilor Europene de la Lviv, pe 11 decembrie.

Întrebată dacă Republica Moldova va beneficia de același tratament ca Ucraina în privința clusterelor de negocieri, Marta Kos a confirmat că subiectul se află pe agenda discuțiilor.

„Se va întâmpla astăzi. Vom avea o întâlnire pentru a obține orientarea. Comisia Europeană are nevoie să știe ce poate face mai departe”, a declarat oficialul UE.

Comisara a precizat că o decizie oficială de deschidere a negocierilor cere unanimitatea celor 27 de state membre – consens care nu există încă. Totuși, lipsa acordului politic nu împiedică avansarea tehnică.

„Nu înseamnă că nu putem continua ceea ce este corect. Iar ceea ce este corect este să avansăm pe partea tehnică a negocierilor. A fost aprobat pentru Ucraina la Lviv și sperăm să se întâmple și astăzi pentru Republica Moldova”, a mai spus ea.

Ministrul Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că Bucureștiul susține deschiderea simultană a mai multor clustere de negociere pentru Republica Moldova, având în vedere progresele deja realizate.

„Republica Moldova și-a îndeplinit, cu o viteză uluitoare, mare parte din criteriile tehnice necesare pentru a avansa pe clusterele de aderare”, a spus Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a subliniat că România este pregătită să ofere sprijin tehnic, prin echipe mixte, atât la nivel instituțional, cât și cu implicarea societății civile.

Totodată, Oana Țoiu a reiterat necesitatea unei decizii formale de deschidere a negocierilor.

„Este necesară o deschidere oficială. Noi, la nivel guvernamental, împreună cu președintele Nicușor Dan, promovăm acest obiectiv în toate instituțiile europene”, a subliniat șefa MAE român.

Întrebată dacă șefii de stat și de guvern ai UE ar putea adopta o decizie clară la Summitul din 18–19 decembrie, Oana Țoiu a confirmat că subiectul este pe agendă și că „există motive de optimism”.