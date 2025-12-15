Reguli noi în Rusia: Moldovenii ar putea fi obligați să accepte serviciul militar

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis un mesaj de interes public pentru cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse, după publicarea unui nou decret prezidențial la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025).

Mai exact, documentul prevede că anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte un certificat medical care să confirme inaptitudinea pentru armată.

Deși autoritățile ruse susțin că moldovenii ar beneficia de „condiții speciale”, aplicarea lor rămâne ambiguă. În lipsa unor clarificări oficiale, există riscul ca solicitanții să fie supuși presiunilor pentru a accepta implicarea în structurile militare ruse.

Pentru a evita situațiile de risc, MAE îndeamnă cetățenii moldoveni din Federația Rusă la maximă prudență:

Nu semnați niciun document cu caracter militar fără consultanță juridică;

Solicitați imediat asistență consulară în cazul unor presiuni din partea autorităților locale;

Informați-vă din surse oficiale despre cadrul legal actualizat.

Totodată, cetățenii pot solicita sprijin și informații suplimentare de la Ambasada Republicii Moldova la Moscova:

Adresa: str. Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova;

Telefon: +7 (495) 790 75 46;

E-mail: [email protected];

Linia de urgență: +7 929 964 9079.