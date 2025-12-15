Transnistia trăiește de pe o zi pe alta

Nu există o siguranță și o previzibilitate a aprovizionării cu gaze a regiunii transnistrene, susține expertul în domeniul energetic Eugen Muravschi, de la comunitatea WatchDog. El a spus în cadrul emisiunii „Dosar Transnistrean” de la Radio Chișinău, că cea mai bună și reală soluție ar fi ca Tiraspolul să accepte ajutorul oferit de UE sub formă de grant, transmite Rador.

Faptul că regimul a ales o schemă nesigură de livrare a gazelor în regiune denotă obediența liderilor separatiști față de Kremlin, în detrimentul populației din stânga Nistrului.

„Regiunea transnistreană trăiește de pe o zi pe alta. Sunt dependenți de faptul că Rusia o să identifice tot felul de părți terțe din off-shor-uri, de prin Dubai ca să plătească această companie maghiară înregistrată în Elveția ca să cumpere gaz pe pe piața europeană și să-l aducă până la granița cu R. Moldova, de unde deja îl ia Moldovagaz și-l duce în regiunea transnistreană. După cum am înțeles, Rusia schimbă compania terță prin care propriu-zis achită gazul, de vreo două trei ori pe lună. Nici măcar acest intermediar maghiaro-elvețian nu vrea să nimerească sub sancțiuni.

Deci, nu există o siguranță a aprovizionării cu gaze a regiunii transnistrene, nu există o predictibilitate. ANRE a obligat Moldovagaz să creeze rezerve pentru regiunea transnistreană, asta înseamnă că dacă există probleme cu plățile, pe termen scurt, Moldovagaz poate acoperi deficitul de gaz în regiunea transnistreană, dar oricum această situație nu este normală. Adică, nimeni nu poate să garanteze că peste o lună regiunea transnistreană o să aibă gaz. Nimeni nu poate astăzi să garanteze că nu se va repeta situația de iarna trecută”, a atenționat expertul în domeniul energetic Eugen Muravschi.

Cea mai bună și reală soluție pentru regiunea transnistreană, ca să nu rămână fără aprovizionarea cu gaze, este să accepte ajutorul oferit de Chișinău și UE, pentru că aceasta ar însemna siguranță pentru populație, subliniază expertul.

„Regiunea transnistreană a avut și mai are o alternativă. Chișinăul, împreună cu UE, au propus un pachet de ajutor, bani europeni, 60 de milioane euro, grant, nu împrumut, cu anumite condiții, pe care regimul separatist de la Tiraspol a refuzat să le accepte și a preferat să mențină această stare de incertitudine, de nesiguranță. Riscul este că se va repeta situația de iarna trecută. Riscul este că Rusia peste o săptămână poate să nu mai plătească, sau MET Gaz compania maghiaro-elvețiană să refuze să accepte plătitorul din Rusia de frica sancțiunilor, astfel n-o să mai aibă cine să le livreze gaze în regiunea transnistreană. Acesta este riscul. Vedem că deja există astfel de probleme. Rusia întârzie uneori cu plata, întârzie cu identificarea și apar mereu știri că regimul de la Tiraspol economisește gazul și așa mai departe.

Dar nu cred că populația de acolo mai vrea să mai treacă încă o dată prin ce a trecut iarna trecută. Soluția ca să evite, cu siguranță, ceea ce s-a întâmplat iarna trecută, nu să spere și să aștepte din două în două săptămâni să vadă dacă Rusia plătește sau nu, ar fi să negocieze cu Chișinăul și Bruxelles-ul, este să accepte acel pachet de ajutor, să facă reformele necesare. Iar aceasta ar însemna siguranță pentru populație. Faptul că regimul de la Tiraspol a refuzat acest ajutor, înseamnă foarte clar că pentru ei, pentru Krasnoselski, Ignatiev, pentru restul așa-zișilor demnitari de acolo, loialitatea și servitudinea față de Moscova este mai importantă decât bunăstarea oamenilor din regiune.

Dacă lor le-ar fi păsat într-adevăr de oameni, s-ar fi gândit cum să se asigure că lumea n-o să înghețe în toiul iernii, să nu rămână fără lumină, fără căldură, fără gaz și ar fi ales ajutorul oferit de UE. Ei, însă, au ales să fie obedienți Moscovei. Cred că asta spune mult despre acel regim. Iar rata prezentării la alegerile din regiune arată dezamăgirea oamenilor față de regim, s-au prezentat doar 26%, e foarte clar că lumea din regiunea transnistreană practic nu mai are așteptări și nu mai crede că așa-zisele instituții pot rezolva ceva sau că lucrează în interesul oamenilor”, a comentat expertul Eugen Muravschi, de la comunitatea WatchDog.