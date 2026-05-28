România și Moldova vor semna un acord pentru infrastructura strategică de transport

Guvernul României a aprobat semnarea unui acord strategic cu Republica Moldova pentru dezvoltarea și gestionarea infrastructurii de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră Ungheni-Ungheni.

Decizia a fost aprobată joi, prin memorandum, și face parte dintr-un pachet mai amplu de acorduri privind dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere dintre România, Republica Moldova și Ucraina.

Potrivit autorităților române, acordul cu Republica Moldova este necesar pentru implementarea investițiilor din coridorul strategic Tărășeni – Siret – Moțca – Ungheni – Berești, în contextul aplicării Regulamentului UE 2025/1106 privind instrumentul SAFE, destinat consolidării securității europene și accelerării investițiilor în infrastructura strategică.

Documentul va stabili cadrul juridic, financiar și instituțional de cooperare dintre cele două state, precum și mecanismele de coordonare și implementare a proiectelor de infrastructură.

Totodată, noul acord actualizează cadrul existent și prevede încetarea valabilității acordului semnat în 2022 privind podul Ungheni-Ungheni.

În paralel, Executivul de la București a aprobat și negocierea unui acord cu Ucraina privind construirea, modernizarea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurii de transport strategic dintre localitățile Pașcani și Tărășeni.

Potrivit unui comunicat al Guvernului României, investițiile vizate fac parte din coridorul strategic Tărășeni (Ucraina) – Siret – Moțca – Ungheni – Berești și reprezintă un ax prioritar de conectivitate între Uniunea Europeană și partenerii estici.

Acordul cu Ucraina instituie cadrul juridic bilateral necesar implementării coordonate a investițiilor privind Autostrada Pașcani – Suceava, Drumul Expres Suceava – Siret, modernizarea infrastructurii rutiere din zona punctului de trecere Siret–Porubne, precum și modernizarea secțiunii M19 de pe teritoriul Ucrainei, între punctul de frontieră și localitatea Tărășeni.

Documentul stabilește responsabilitățile părților privind finanțarea, proiectarea, execuția, exploatarea, întreținerea și administrarea infrastructurii de transport strategic, inclusiv în ceea ce privește realizarea unor lucrări de către partea română pe teritoriul Ucrainei.

De asemenea, acordul prevede constituirea unei Comisii Mixte pentru coordonarea implementării proiectelor, mecanisme de cooperare instituțională, proceduri de audit tehnic și financiar, precum și cadrul necesar pentru asigurarea interoperabilității infrastructurii și utilizarea eficientă a fondurilor europene disponibile prin instrumentul SAFE și alte surse complementare de finanțare.