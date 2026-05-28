Costiuc nu crede că reducerea numărului de primării va asigura dezvoltarea economică

Vasile Costiuc, președintele partidului Democrația Acasă (DA), a criticat reforma administrației publice promovată de Guvern (care propune desființarea prin fuziune a tuturor primăriilor cu mai puțin de 3.000 de locuitori).

Costiuc a declarat reporterilor joi că Moldova are nevoie de propriul model de reformă – nu poate pur și simplu extrapola experiența țărilor europene la realitățile moldovenești.

„În țările nordice, există așezări de tip urban cu o populație de 200 de locuitori, dar cu administrație proprie și au sistem de alimentare cu apă și canalizare”, a remarcat politicianul, considerând că reducerea dimensiunilor nu va rezolva problema satelor mici.

Pentru a realiza acest lucru, a spus el, este nevoie de o descentralizare financiară autentică și de un model unic de dezvoltare economică rurală.

„Cum va asigura desființarea primăriilor boom-ul economic despre care vorbește premierul (Alexandru) Munteanu în pauzele meciurilor sale de tenis?”, s-a întrebat Costiuc.

Potrivit acestuia, consolidarea capacității financiare trebuie să înceapă cu schimbări la nivelul administrației centrale.

„Pentru că, cum se spune, peștele se strică din cap. Când arunci 20 de milioane de lei în Centrul de Gestionare a Crizelor, cum poți vorbi despre optimizarea resurselor? Reforma administrației locale este esențială. Satele cu mai puțin de 300 de locuitori înțeleg că nu se pot descurca singure, dar reforma trebuie să înceapă de sus. Când vezi că centrul nu are în plan să-și reducă singur cheltuielile, ci se uită la primării, mă întreb: care vor fi consecințele unor astfel de schimbări?”, notează politicianul.