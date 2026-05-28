Berlinschii, către șeful Consiliului de Egalitate: Nu sunteți la o bere cu prietenii

Un schimb tensionat de replici a avut loc în plenul Parlamentului în timpul examinării Raportului general al Consiliului pentru Egalitate privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2025. „Nu sunteți la bere cu prietenii”, s-a adresat deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii către președintele Consiliului, Ian Feldman.

Momentul a avut loc după ce președintele Consiliului pentru Egalitate, Ian Feldman, a răspuns cu expresia „se mai întâmplă” la observația că instituția a pierdut de două ori în instanță pe un caz.

Replica a stârnit reacția deputatului Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii.

„Nu sunteți la o bere cu prietenii, ci în Parlament”, i-a reproșat deputatul.