Atenție: Haos în punctele de trecere a frontierei. Vameșii români anunță proteste

Angajații Autorității Vamale Române și ai structurilor vamale subordonate au anunțat declanșarea unor acțiuni de protest la nivel național, începând de joi. Măsura ar putea afecta inclusiv punctele de trecere a frontierei dintre R. Moldova și România, prin creșterea timpilor de așteptare și întârzieri în procesarea mărfurilor.

Anunțul a fost făcut de Sindicatul Național Meridian, organizație reprezentativă la nivelul Autorității Vamale Române. Potrivit sindicaliștilor, protestul constă în aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal. Astfel, vor fi efectuate verificări amănunțite ale documentelor și mărfurilor atât la frontieră, cât și în interiorul țării.

Reprezentanții sindicatului susțin că protestele sunt generate de nemulțumiri legate de prevederile din proiectul noii legi a salarizării, condițiile de muncă, deficitul de personal și neaplicarea unor drepturi legale.

Totodată, sindicaliștii reclamă lipsa unui dialog instituțional eficient cu autoritățile.

„Derularea cu rigurozitate a procedurilor operaționale aplicabile poate conduce la creșterea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei și la întârzieri în procesarea operațiunilor vamale”, au avertizat reprezentanții sindicatului.

Sindicatul Național Meridian a anunțat că a informat deja conducerea Autorității Vamale Române despre posibilitatea declanșării unui conflict de muncă, inclusiv a unei greve de avertisment și a unei greve generale.

„Cerem autorităților competente inițierea de urgență a unor negocieri reale și identificarea unor soluții concrete pentru remedierea tuturor acestor probleme”, au transmis sindicaliștii.

În timpul protestelor, activitatea personalului vamal va continua, însă cu respectarea strictă a tuturor procedurilor legale.