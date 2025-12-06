Prețurile la Târgul de Crăciun din Chișinău, un pic mai mari decât anul trecut

Chișinăul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Ieri, 5 decembrie, în Piața Marii Adunări Naționale au fost aprinse luminițele de pe Pomul de Crăciun, iar târgul și iarmarocul de iarnă și-au deschis porțile. Evenimentul a adunat sute de locuitori și oaspeți ai Capitalei. Printre vizitatori s-au numărat și jurnaliștii Glossa, care au comparat prețurile produselor și serviciilor din acest an cu cele de anul trecut.

Astfel, izvarul s-a scumpit cu 10 lei și costă acum între 30 și 50 de lei paharul. Pentru prima dată, într-o locație poate fi găsit și izvar alb.

Taxele pentru patinoar au rămas neschimbate: 150 de lei pentru 40 de minute pentru adulți și 100 de lei pentru copii.

Totodată, la standurile comercianților pot fi găsite căciuli neobișnuite, la prețul de 800 de lei. La capitolul bucate tradiționale, prețurile sunt următoarele:

frigărui – 70 lei pentru 100 g;

plăcinte – 25–50 lei bucata.

Printre tarabe, jurnaliștii au găsit și dulciuri decorate în stil de iarnă:

acadele – 30–50 lei,

turte dulci – 10–80 lei.

De asemenea, vizitatorii pot cumpăra păpușoi fiert, gogoși, babă neagră, babă albă și alte delicii.

Un producător a expus chiar și măști folosite la săniile de Anul Nou, cu prețuri între 1.700 și 2.500 de lei.

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de caruselele pentru copii. Prețurile acestora au rămas aceleași:

Roata – 70 lei,

Adrenalin – 120 lei.

Totodată, la târg pot fi găsite suveniruri de iarnă la prețuri cuprinse între 15 și 1.000 de lei.

„Chiar dacă aveți 100 de lei în buzunar, puteți să vă cumpărați un pahar de izvar, o plăcintă și un suvenir”, a spus jurnalista.