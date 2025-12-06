Moldova cere ajutor energetic României după atacurile din Ucraina

Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energetic important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită, anunță Ministerul Energiei.

Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore.

Potrivit autorităților, această măsură va menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și va preveni eventuale suprasarcini.

În acest context, Ministerul Energiei îndemană cetățenii Republicii Moldova să consume energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină și eventuale deconectări.

„Monitorizăm în permanență evoluțiile și vom reveni cu informații suplimentare atunci când situația o va impune”, au adăugat reprezentanții Ministerului.