Topul celor mai sigure țări din lume: Pe ce loc s-a clasat Republica Moldova

În 2025, pacea a fost amenințată de noi conflicte militare, de intensificarea tensiunilor sociale și de o degradare a siguranței economice. Republica Moldova a coborât două locuri în clasamentul general al IPG din 2025, ajungând pe poziția 66.

Conform Indicelui Global al Păcii (IPG) din 2025, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, numărul conflictelor între state a atins cel mai înalt nivel de la cel de-al Doilea Război Mondial, încă trei izbucnind doar în acest an. Multe state au răspuns cu o militarizare sporită și cu restricții de circulație pentru cetățeni din afara țării. Totuși, în ciuda acestor statistici sumbre, unele națiuni continuă să acorde prioritate păcii și stabilității sociale, așa cum arată Clasamentul IPG, produs de Institutul pentru Economie și Pace.

Cele mai sigure și pașnice țări din lumea sunt cele care pun un accent mare pe politici sociale, protejarea mediului sau respectarea drepturilor minorităților, potrivit clasamentului IPG. Islanda, Irlanda și Noua Zeelandă domină topul celor mai sigure țări din lume.

Bulgaria este considerată cea mai pașnică țară din regiune, urmată la mare distanță de România.

Problema dominantă în regiune rămâne conflictul dintre Rusia și Ucraina. Cele două state sunt clasate ca cele mai puțin pașnice țări din lume conform IPG 2025.

Rusia este acum cea mai puțin pașnică țară din lume conform IPG 2025 și a înregistrat a doua cea mai mare deteriorare din regiune, după Ucraina. Rusia s-a clasat pe locul 163 în domeniul Conflict în curs de desfășurare. Nivelul său general de liniște s-a deteriorat cu 6,5% în ultimul an. Domeniul Siguranță și Securitate și domeniul Conflictului în curs de desfășurare s-au deteriorat, în timp ce domeniul Militarizării s-a îmbunătățit exclusiv datorită unei scăderi a indicatorului exporturilor de arme.

Cât privește țările clasate în fruntea clasamentului, acestea și-au păstrat în mare parte timp de aproape două decenii pozițiile, fapt ce indică stabilitatea pe termen lung, generată de politicile pașnice.

Care sunt cele mai sigure țări din lume

Topul celor 10 țări în Indexul Global al Păcii 2025 este următorul:

Islanda Irlanda Noua Zeelandă Austria Elveția Singapore Portugalia Danemarca Slovenia Finlanda.