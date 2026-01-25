MEC recomandă lecții online, din cauza poleiului și ghețușului

Din cauza poleiului și ghețușului, Ministerul Educației recomandă școlilor să evalueze situația locală și să decidă dacă luni, 26 ianuarie, lecțiile vor avea loc fizic sau online.

Potrivit MEC, administrațiile instituțiilor de învățământ pot decide aplicarea unui regim special de desfășurare a lecțiilor pentru ziua de mâine, 26 ianuarie, inclusiv organizarea cursurilor în format online, acolo unde situația o impune.

Ministerul subliniază că toate deciziile trebuie să aibă drept prioritate siguranța și sănătatea elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar, în special în localitățile unde deplasarea este îngreunată de condițiile meteo.

Totodată, MEC recomandă o comunicare eficientă între instituțiile de învățământ, autoritățile publice locale și părinți, astfel încât eventualele modificări ale programului de studii să fie anunțate din timp.

Anterior, și Administrația Națională a Drumurilor (AND) a avertizat participanții la trafic că pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață și polei. Muncitorii din cadrul unităților teritoriale de drumuri acționează în teren și continuă lucrările de combatere a lunecușului și de deszăpezire, pentru asigurarea condițiilor optime de circulație. Doar în această noapte, pe traseele naționale au fost mobilizate 89 de utilaje speciale și 101 muncitori rutieri. Totodată, în procesul tehnologic au fost răspândite: 829 tone de sare tehnică și 92 tone de material antiderapant.