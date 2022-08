Medvedev: Rusia își va extinde granița în Georgia și Kazahstan, care sunt creații artificiale

O postare care susține că fostele națiuni sovietice Georgia și Kazahstan sunt creații „artificiale” a apărut luni seara pe contul de Vkontakte (Facebookul rusesc) al fostului președinte rus Dmitri Medvedev, dar a fost ștearsă repede.

Consilierul lui Medvedev, Oleg Osipov, a declarat marți dimineața, 2 august, că contul lui Medvedev de pe rețeaua socială rusă VK a fost spart, a informat agenția de știri Interfax, potrivit The Moscow Times.

Încă de la începutul războiului în Ucraina, Medvedev a suferit o transformare publică, remarcă jurnaliștii de la MT, acesta devenind „un șoim politic” care cere dezmembrarea Ucrainei și etichetează oficialii europeni drept „imbecili”.

Postarea împărtășită celor 2,3 milioane de urmăritori de pe VK ai lui Medvedev spunea că, după ce va ocupa Kievul, Rusia va căuta să-și extindă granițele în alte zone.

Dmitry #Medvedev published a post in which he calls #Kazakhstan and #Georgia „artificial states” and says that „all the peoples inhabiting the once great and mighty #USSR, will once again live together in friendship”.

Medvedev later claimed that his account had been hacked. pic.twitter.com/TgR2l4iG2E

— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022