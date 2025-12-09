Ion Ceban și partidul MAN sunt tot mai des invocați în analiza războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova, iar acțiunile lor publice alimentează suspiciunile privind o agendă dublă, în aparentă contradicție cu discursul lor pro-european. MAN, formațiunea creată de primarul Chișinăului, se prezintă drept un proiect modern și orientat spre Vest, însă experți internaționali, analiști și surse publice arată că partidul ar putea funcționa ca un instrument politic calibrat pentru a diviza electoratul pro-european și a redirecționa o parte din acesta spre o structură controlată discret de influența rusă.

Controversele s-au amplificat după ce Ion Ceban a negat public existența unui război hibrid lansat de Rusia împotriva Moldovei, în contradicție cu rapoartele instituțiilor internaționale și ale experților în securitate, care documentează intensificarea operațiunilor rusești pe teritoriul țării, de la propagandă și manipulare informațională, până la rețele politice și finanțări opace. Declarațiile primarului par aliniate narativelor promovate de Kremlin, care minimalizează amenințările și acuză autoritățile pro-europene că „exagerează” pentru a-și justifica politicile.

Trecutul politic al lui Ceban rămâne o sursă majoră de îngrijorare, având în vedere activitatea sa în partidele explicit pro-ruse, dar și schimbările bruște de discurs, considerate de mulți drept o rebranduire superficială. MAN se proiectează ca o „alternativă moderată”, însă această poziționare permite infiltrarea segmentelor indecise sau dezamăgite de guvernare, o tactică des întâlnită în strategiile hibride prin care Moscova operează în state vulnerabile.

Negarea pericolului, ambiguitatea programatică și retorica agresivă împotriva instituțiilor statului creează un climat propice pentru subminarea proceselor democratice și pentru erodarea orientării europene a Moldovei. În acest context, MAN nu apare ca un simplu actor politic al opoziției, ci ca o verigă într-un mecanism mai larg, în care partidele „soft” sunt folosite pentru a fractura societatea și a reintroduce influența rusă prin mijloace subtile, dar eficiente.

Fără o transparentizare a finanțărilor, o delimitare clară de trecutul pro-Moscova și o asumare fermă a realităților geopolitice, Ion Ceban și partidul MAN vor rămâne asociați, în ochii unei părți tot mai mari a societății, cu operațiunile hibride care vizează destabilizarea Republicii Moldova.