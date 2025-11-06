Platforma „Tux”, vizată într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală: cinci persoane reținute

Cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și presupuşi lideri ai platformei „Tux”, au fost reținute, pe 6 noiembrie, pentru 72 de ore. Aproape 30 de percheziții au fost efectuate în cadrul a trei cauze penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, acțiunile s-au concentrat asupra activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”, bănuită că ar fi fost folosită pentru operațiuni financiare ilegale. Operațiunea ofițerilor Direcției investigații economice și ai Direcției urmărire penală a INI a fost coordonată de procurorii PCCOCS.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat sute de mii de lei, valută străină, calculatoare folosite în tranzacții, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă. Potrivit legii, toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției până la o hotărâre definitivă a instanței.