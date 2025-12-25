Mesaj de Crăciun de la Renato Usatîi: Trebuie să avem grijă de cei care sunt singuri

Deputatul Renato Usatîi a transmis un mesaj de Crăciun pentru creștinii ortodocși care sărbătoresc pe stil nou, dorindu-le bunătate, prosperitate și grijă față de cei singuri.

Usatîi a subliniat importanța sprijinului pentru persoanele singure în perioada sărbătorilor de iarnă și a mulțumit echipei care, împreună cu el, a organizat prânzul de Crăciun și de Revelion pentru 2.100 de persoane.

În mesajul său, deputatul a îndemnat comunitatea să „facă tot posibilul ca nimeni în aceste sărbători să nu se simtă singur”.

„Vreau să vă doresc bunătate, prosperitate, căldură, tot binele care este pe pământ. În aceste zile frumoase de Crăciun, trebuie să avem grijă de cei care sunt singuri”, a spus Renato Usatîi.