Meta ar putea concedia până la 20% dintre angajați ca urmare a investițiilor în AI

Meta analizează un plan de concedieri în masă, în contextul în care compania încearcă să compenseze investițiile costisitoare în infrastructura pentru inteligență artificială și să se pregătească pentru o eficiență sporită adusă de angajații asistați de AI.

Nu a fost stabilită o dată pentru aceste concedieri, iar amploarea lor nu a fost încă decisă, au spus surse familiarizate cu situația pentru Reuters.

Conducerea Meta le-a cerut unor lideri din companie să pregătească planuri de reducere a personalului, potrivit unor surse citate, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Dacă va fi adoptată varianta analizată de concediere a aproximativ 20% din angajați, aceasta ar reprezenta cea mai amplă restructurare a companiei de la valul de concedieri din 2022–2023, numit „anul eficienței”.

Meta avea aproape 79.000 de angajați la finalul anului trecut. În noiembrie 2022, compania a concediat aproximativ 11.000 de persoane (circa 13% din personal), iar patru luni mai târziu a anunțat eliminarea altor 10.000 de locuri de muncă. Compania nu a comentat deocamdată informațiile.

În ianuarie 2025, Zuckerberg avertiza că AI ar putea înlocui, în curând, munca inginerilor de software, de nivel mediu, cei care câștigă salarii de până la șase cifre.

„Probabil în 2025, noi, cei de la Meta, precum și celelalte companii care lucrează practic la asta, vom avea o AI care poate fi efectiv un fel de inginer de nivel mediu pe care îl aveți la compania dumneavoastră și care poate scrie cod”, a precizat Zuckerberg, potrivit publicației Benzinga.