O fabrică de pâine din R. Moldova vrea să se extindă și să exporte în România

O companie de panificație din Republica Moldova își va extinde activitatea cu sprijin financiar oferit prin Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Investiția este realizată în cadrul unei scheme de ajutor de stat care include atât un grant acordat de UE, cât și facilități fiscale pe o perioadă de zece ani. Până în prezent, 21 de companii din țară au beneficiat de finanțare prin acest mecanism.

Firma intenționează să își dezvolte capacitățile de producție prin construcția unei noi fabrici, care va dispune de spații mai mari și condiții de lucru îmbunătățite pentru angajați. Noua hală de producere va fi dotată cu echipamente moderne, menite să eficientizeze procesul tehnologic.

Fondatorul companiei, Ion Brodețchi, afirmă că investiția va permite modernizarea producției și diversificarea portofoliului de produse. Totodată, extinderea activității ar urma să aducă și noi locuri de muncă. În prezent, compania are aproximativ 700 de angajați.

„Concret, proiectul este pentru dezvoltarea producerii pâinii și produsul de panificație. Capacitățile care le avem astăzi nu ne sigură în deplină măsură, de aceea, este necesitatea de a extinde. Dacă nu era ajutor din partea statului, oricum avea să ne dezvoltăm și spre asta mergeam, dar mai dura doi – trei ani, cred. Dacă a apărut oportunitatea asta, am devenit mai îndrăzneți. Ne-am angajat să creăm cel puțin 30 de locuri de muncă în plus la ceea ce avem și asta este realizabil. Se vor îmbunătăți condițiile din muncă”, a spus Ion Brodețchi, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.

Potrivit lui Brodețchi, modernizarea producției va spori competitivitatea companiei și ar putea deschide posibilitatea exportului unor produse de patiserie. Prima piață vizată ar putea fi România.

„Devenim mai competitivi în urma implementării, am vrea să devenim și exportatori. Pâinea nu, dar produse de patiserie – sunt poziții cu care sperăm că am putea ieși undeva. Până la acest moment, nu exportăm nicăieri și, de obicei, se începe cu țările cele mai apropiate – asta ar fi România, cred. Două-trei produse o să le avem, din ceea ce se vede. Dar nu căutăm, pentru că nu avem posibilitate. Trebuie să pornim lucrul, să deprindem oamenii cu utilajul. E prea devreme să vorbesc, dar sunt unele produse care credem că o să facă față”, a adăugat antreprenorul.

Antreprenorul a remarcat și o schimbare în comportamentul consumatorilor. Potrivit lui, consumul de pâine este în scădere, în timp ce produsele de patiserie și cofetărie devin tot mai populare.

„Se observă o scădere treptată a consumului de pâine. În schimb, crește cererea pentru produse de patiserie și cofetărie. Probabil este legat de creșterea nivelului de trai – când veniturile sunt mai mici, oamenii cumpără în primul rând pâine, iar când situația se îmbunătățește, aleg produse mai variate”, a explicat acesta.

Compania beneficiară a schemei de ajutor de stat este una dintre cele mai mari din domeniu, produsele sale fiind distribuite în peste 70% dintre raioanele țării.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării estimează că aproximativ 150 de întreprinderi ar putea beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme de ajutor de stat.

Conform prevederilor legale, întreprinderile mari și mijlocii din regiuni pot primi rambursări de până la 60% din valoarea investițiilor, întreprinderile mici – până la 75%, iar companiile cu sediul în Chișinău pot beneficia de 50–60%, în funcție de dimensiunea afacerii.