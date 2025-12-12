Meteo 12 decembrie 2025: Ploi slabe în toată țara. Ce temperaturi vom avea

Meteorologii prognozează ploi slabe pe întreg teritoriul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între +6 și +11 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 27 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85%.

La nord, termometrele vor arăta maximum +6°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +5° și +9°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +2° și +11°C.