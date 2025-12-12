O tânără mamă cu patru copii cere ajutorul oamenilor: Nu am casă, nu am nimic

O tânără mamă de 23 de ani, Mihaela Dînga, care crește singură patru fetițe, a lansat un apel public de ajutor, după ce partenerul ei, tatăl copiilor, a decedat într-un accident rutier, iar ea și copiii au rămas fără o locuință proprie. Cazul a fost făcut public în contextul unei campanii umanitare.

Mihaela Dînga este mama a patru fetițe, cu vârste de 5 ani, 3 ani, 1 an și jumătate și 6 luni. Potrivit declarațiilor sale, partenerul de viață a decedat pe 31 ianuarie, într-un accident rutier produs la intrarea în raionul Râșcani.

Tânăra mamă a explicat că nu a fost căsătorită legal cu acesta, iar în certificatele de naștere ale copiilor el nu este trecut ca tată. Situația familiei s-a agravat la începutul lunii martie, când Mihaela și fetițele au fost nevoite să părăsească locuința în care se aflau.

În prezent, mama și copiii sunt adăpostiți temporar de cumetri. Mihaela spune că nu poate merge la muncă, deoarece două dintre fetițe sunt prea mici pentru a fi înscrise la grădiniță, iar familia supraviețuiește din indemnizațiile primite pentru cele două fetițe mai mici și din ajutorul oamenilor.

Într-un mesaj public, Mihaela Dînga a povestit situația prin care trece.

„Bună ziua, mă numesc Mihaela Dînga și sunt mama a patru fetițe: de 5 ani, 3 ani, 1 an și jumătate și 6 luni.

Trec printr-o perioadă extrem de grea. Pe 31 ianuarie, la ora 02:15, la intrarea în raionul Râșcani, soțul meu a decedat într-un accident rutier. Nu am fost căsătoriți legal, iar în certificatele de naștere ale copiilor el nu este menționat ca tată.

Pe 7 martie, mama lui m-a dat afară împreună cu copiii. A doua zi, pe 8 martie, niște cumetri ne-au luat la ei, unde locuim și în prezent.

Fac un apel la oamenii cu suflet mare să mă ajute cum pot, pentru a putea avea grijă de copiii mei. Nu am casă, nu am nimic. Mama mea a murit când aveam 12 ani, iar tatăl meu, în prezent, nu mă poate sprijini financiar.

Primesc indemnizație doar pentru cele două fetițe mai mici, iar în rest ne bazăm pe bunătatea oamenilor care ne ajută cu produse alimentare și hăinuțe pentru copii.

Vă mulțumim din suflet pentru orice ajutor.”

Inițiatorii campaniei susțin că scopul principal este strângerea de fonduri pentru achiziționarea unei căsuțe modeste, care să ofere stabilitate familiei. Totodată, este nevoie de produse alimentare, haine pentru copii și sprijin financiar.

Donațiile pot fi făcute prin platforma caritate.md, prin PayPal sau prin SMS și apeluri telefonice, potrivit informațiilor publicate în apelul umanitar.