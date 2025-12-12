Moldova are 20 de radare sovietice. Nosatîi: Nu văd dronele nici la 100 de metri

Cel de-al doilea radar pe care Republica Moldova îl achiziționează pentru protejarea spațiului aerian urmează să fie operațional în prima jumătate a anului 2026, a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV. În 2023, Republica Moldova a primit un radar din Franța estimat la 14 milioane de euro.

„Am început instruirea efectivului care se va ocupa de gestiunea acestuia. Dacă o să mă întrebați este suficient unul (n.r. – radar), o să vă spun nu, nici două. Fiecare are destinația sa, dar vreau să menționez că unul îl completează pe altul și capacitatea de detectare, de monitorizare a spațiului aerian se mărește, ceea ce ne permite să avem capacități mai bune. Orice investiție contribuie la îmbunătățirea stării în domeniul apărării și devenim mai rezilienți”, a spus Nosatîi, precizând că sistemul de radiolocație va fi achiziționat din banii UE prin „Inițiativa pentru Pace”, a declarat ministrul Apărării.

Ministrul a mai afirmat că, în prezent, în Republica Moldova mai sunt peste 20 de radare rămase din perioada sovietică ce funcționează la capacitate minimă.

„Ele sunt destinate pentru alte ținte. Noi vedem avioanele din Crimeea, dar nu vedem cu ele drona la o sută de metri, fiindcă nu sunt destinate pentru asta. Problema este cum să le mai menținem în stare de funcțiune, piese de schimb nu mai sunt pentru ele, iar capacitatea lor tehnică se diminuează cu anii care trec. Este imposibil să le repari, au încercat colegii din România, dar nu merită”, a spus ministrul.

Potrivit lui, radarul achiziționat anterior de Armata Națională a detectat cele șase drone care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

„Într-adevăr, investițiile care au fost făcute în acest radar au contribuit la cunoașterea mai bună a ceea se întâmplă în spațiul nostru aerian, dar unul nu este suficient. Nu poți să cunoști tot ce se face chiar și în spațiul nostru mic ca teritoriul R. Moldova doar cu un radar care are niște limitări tehnice. Este la fel ca în situația când o umbrelă mai mare te poate proteja mai mult și cu una mică mai puțin”, a explicat oficialul.

Anatolie Nosatîi a mai spus că R. Moldova ar putea prelua și exemplul altor state cu statut de neutralitate care operează achiziții comune pentru a-și proteja spațiul aerian.

„Un exemplu foarte bun este Austria și Elveția, două țări europene cu statut neutru. Ele aderă la inițiativa europeană SkyShield, care va permite să participe la achiziții comune și să fie incluse într-un spațiu comun de apărare antiaeriană. Am propus și vom propune, știu că vor fi din cei care vor invoca statutul de neutralitate”, a anticipat el.

„Când vorbim de apărare, nu este suficient doar să detectezi, trebuie să ai ceva cu ce să te aperi. Noi am luat ceva măsuri și vom continua mai departe. Am efectuat achiziții de sisteme portative de apărare antiaeriană. Efectivul este instruit. Sistemele sunt diferite și diferența e în acțiune, raza de acțiune, viteza, distanță. Vom continua achizițiile pentru a avea suficiente, pentru a proteja cetățenii și obiectivele noastre”.

În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat șase drone care au traversat neautorizat teritoriul Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive asupra Ucrainei. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, raionul Florești.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu atingă obiectele căzute și să informeze imediat instituțiile statului.