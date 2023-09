Mierea picantă: un leac pentru tuse, nas înfundat și dureri de gât

În cazul nasului înfundat, al durerilor de gât sau al tusei persistente, mulți oameni folosesc o lingură de miere pentru a calma simptomele. Dar știați că consumul unei cantități mici din acest îndulcitor natural poate accelera semnificativ procesul de vindecare.

Mierea picantă este cea mai recentă tendință. Dar, se pare că acesta nu este doar un fel de mâncare la modă, ci un medicament destul de eficient, ale cărui beneficii sunt confirmate de medici.

Această miere are o mulțime de beneficii pentru sănătate, în plus față de ameliorarea simptomelor de răceală, ajută la digestie, protejează inima și chiar vă ridică starea de spirit. Experții au explicat pentru Womans World ce este mierea picantă, cum să o prepari acasă și care sunt beneficiile acestui preparat dulce și picant.

Restaurantele adoptă, de asemenea, această tendință

Mierea picantă se face din miere și ardei iute, fulgi de ardei roșu, piper cayenne sau un sos picant, cum ar fi Tabasco. Există multe variante de rețete pe internet, unii adaugă un al treilea ingredient, cum ar fi oțetul de mere sau sucul de lămâie, pentru o acrivie dulce care să echilibreze aromele mierii și ale piperului. Dar, indiferent cum condimentați mierea, această combinație este un condiment grozav pe care să îl aveți mereu la îndemână. Dar, pe lângă faptul că vă gâdilă papilele gustative, mierea picantă are beneficii de lungă durată pentru sănătate.

De ce mierea picantă este atât de sănătoasă

Fiecare dintre cele două ingrediente principale din mierea picantă are proprietăți unice. Mierea conține o combinație de compuși bioactivi, minerale, probiotice, enzime și antioxidanți care pot face multe pentru a ne îmbunătăți sănătatea. Compușii bioactivi, pot activa o genă care ne permite să ne îmbunătățim capacitatea înnăscută de a produce antioxidanți și de a reduce inflamația. Probioticele sunt, de asemenea, esențiale pentru o bună sănătate intestinală și sunt cruciale pentru un sistem imunitar sănătos.

Ardeii iuți conțin capsaicină, o componentă naturală care conferă ardeilor iuți iuțeala lor. Pe lângă efectele sale de încălzire, capsaicina este, de asemenea, un antioxidant, explică medicul internist și specialist în medicină culinară Jacqueline Albin, M.D., profesor asociat de medicină și director al programului de medicină culinară de la UT Southwestern Medical Center din Dallas, Texas.

Atunci când ardeiul iute este combinat cu mierea, obțineți un amestec puternic care vă poate ajuta să vă mențineți sănătoși. Studiile au arătat că atât mierea, cât și capsaicina au proprietăți antivirale sau antibacteriene. Iar antioxidanții din alimente au proprietăți antiinflamatorii, așa că pot ajuta la neutralizarea stresului oxidativ – un tip de radical liber care provoacă deteriorarea celulelor.

Cum tratează mierea condimentată răcelile și virușii

În timp ce aceste două ingrediente conțin compuși care vă pot îmbunătăți starea generală de sănătate, ele ajută la calmarea simptomelor de infecție în special a tractului respirator superior, cum ar fi durerile în gât, tusea cronică și congestia nazală. Iată cum ajută mierea picantă în procesul de vindecare.

Mierea condimentată calmează tusea. Potrivit unui studiu BMJ Evidence-Based Medicine, mierea reduce frecvența și severitatea tusei. Studiul sugerează chiar că mierea poate fi superioară antibioticelor, oferind o alternativă mai larg disponibilă și mai puțin costisitoare la medicamentele eliberate pe bază de rețetă pentru infecțiile respiratorii superioare.

Iar atunci când adăugați ardei bogat în capsaicină, nu faceți decât să creșteți beneficiile. Studiul OTO Open a constatat că, atunci când oamenii au luat un spray oral cu capsaicină de patru ori pe zi, au înregistrat o reducere de 75% a tusei cronice după două săptămâni. Oamenii de știință suspectează că capsaicina poate reseta nervii reflexi de tuse suprasensibili, blocându-i să funcționeze greșit și să provoace tusea cronică.

Mierea picantă calmează durerile de gât. Unul dintre cele mai comune și mai enervante simptome ale unei infecții virale sau bacteriene a tractului respirator superior este o durere persistentă, persistentă, uscată și dureroasă în gât. Mierea are un efect natural de ameliorare a durerii, spune Dr. Fenster, citând un studiu publicat în Jurnalul Brazilian de Otorinolaringologie. Cercetătorii au descoperit că persoanele care au făcut gargară în gât cu o soluție de miere și apoi au băut-o la fiecare 6 ore timp de 10 zile au avut semnificativ mai puține dureri de gât decât cele care nu au făcut-o, reducând nevoia de analgezice. Meritul se datorează proprietăților de vindecare a rănilor pe care le are mierea, precum și efectelor sale hidratante și învăluitoare.

Capsaicina este, de asemenea, un analgezic natural și este adesea folosită ca ingredient în cremele topice pentru dureri articulare și musculare. Dar consumul de ardei poate oferi aceleași rezultate calmante. Iată cum funcționează: moleculele de capsaicină desensibilizează receptorii care transmit semnale de durere către creier, suprimând durerile de gât. În plus, capsaicina poate reduce inflamația care provoacă durerea.

Virusul răcelii sau al gripei, bronșita, faringita și infecțiile sinusurilor pot provoca iritații și inflamații ale gâtului. O mare parte din durerea provocată de durerea de gât se datorează inflamației. Lauri Wright, PhD, RDN, profesor asociat și director al programelor de nutriție la University of South Florida College of Public Health din Tampa, Florida, consideră că combinația de miere și ardei iute are proprietăți antiinflamatorii care pot reduce umflarea și pot ameliora durerea.

Mierea picantă elimină congestia nazală

Dacă ați mușcat vreodată dintr-un ardei iute în timpul unei scurgeri nazale și ați simțit cum vi se eliberează sinusurile, trebuie să mulțumiți capsaicinei. Dar și mierea poate fi de ajutor atunci când vine vorba de ameliorarea congestiei nazale. Inflamația membranei mucoase a cavității nazale, cunoscută sub numele de sinuzită, restricționează fluxul de aer, făcând dificilă respirația și expulzarea mucusului. Combinația dintre țesuturile umflate și inflamate și mucusul acumulat este cea care provoacă senzația de nas înfundat. Mierea antiinflamatoare ajută la ameliorarea umflăturilor și, de asemenea, lichefiază mucusul, astfel încât acesta este mai ușor de eliminat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!