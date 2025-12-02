Milioane în vânt: medicamente expirate pe rafturile spitalelor, pierderi uriașe pentru buget

Medicamente în valoare de aproape 4,7 milioane de lei, achiziționate din bani publici, urmează să fie distruse după ce au expirat pe rafturile zeci de spitale din țară. Situația, documentată într-un audit al Curții de Conturi, relevă o problemă gravă și repetată în sistemul sanitar: planificarea defectuoasă a necesarului și gestionarea incoerentă a stocurilor. În loc să ajungă la pacienți, tratamentele au ajuns să expire, iar costurile sunt suportate integral de bugetul de stat.

Raportul arată că principalele cauze ale acestor pierderi sunt prognozele inexacte, lipsa unui control riguros asupra consumului real și o comunicare deficitară între spitale și Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS). Cantități mari de medicamente au fost comandate fără a exista necesar real, sau au ajuns prea târziu în instituțiile medicale pentru a mai putea fi utilizate. În unele cazuri, comenzile au fost aprobate automat, fără a ține cont de stocurile existente.

Pe lângă pierderile directe, auditul relevă și nereguli financiare majore: taxe neîncasate de peste un milion de lei și datorii ale instituțiilor medicale față de furnizori care depășesc zeci de milioane. În anumite spitale, plățile restante au ajuns să fie achitate cu întârzieri de până la 18 luni, ceea ce a generat penalități și clauze contractuale suplimentare suportate tot din bugetul public.

Curtea de Conturi critică în mod direct modul în care CAPCS a gestionat contractele centralizate, subliniind lipsa unor mecanisme eficiente de monitorizare, a unor termene clare și a unui sistem informatic funcțional care să prevină supraaprovizionarea. Lipsa transparenței și documentația incompletă au contribuit la un haos administrativ în care spitalele au rămas cu stocuri pe care nu le-au putut utiliza, iar statul a rămas cu facturi de achitat.

Autoritățile din sănătate promit, din nou, reforme: reguli mai stricte pentru planificarea necesarului, sisteme digitale integrate și monitorizare lunară a consumului. Totuși, experții atrag atenția că promisiunile au fost repetate după fiecare astfel de raport, fără ca situația să se schimbe semnificativ. Între timp, milioane de lei din banii contribuabililor se duc anual la gunoi sub forma medicamentelor expirate.