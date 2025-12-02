Primărița de Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat din funcție. Despre aceasta a anunțat aceasta personal printr-un mesaj pe Facebook. „Cu mare regret vă anunț că îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor”, se arată în mesaj.

„Echipa lui Ilan Șor lucrează la Orhei de zece ani și sunt mândră de cât de multe am reușit să facem împreună pentru oraș și locuitorii săi.

Vă amintiți cum era Orheiul înainte — neglijat, uitat, în declin.

Voi evoca un fapt elocvent: bugetul municipiului în 2015 era de 15 milioane de lei, iar până în 2019 a crescut la aproape 45 de milioane. Adică, în trei ani, sub conducerea lui Ilan Șor, bugetul s-a triplat.

Echipa noastră a reușit să mențină acest ritm. În 2024, veniturile proprii ale municipiului au constituit aproximativ 93 de milioane de lei. În 2025, veniturile proprii ajung la peste 98 de milioane de lei. Iar bugetul total este de aproximativ 200 de milioane de lei. În zece ani, am reușit să creștem bugetul de 7 ori! Datorită acestui fapt, astăzi vedem un oraș complet diferit — rezultatul proiectelor pe care am reușit să le implementăm.

Modernizarea municipiului Orhei a continuat și în timpul mandatului meu. Din 2023 până în 2025, au fost reparate 22 de străzi, au fost implementate proiecte de infrastructură și sociale în valoare de aproape 55 de milioane de lei. Reabilitarea drumurilor continuă. În curând vor fi inaugurate străzile Ion Creangă și șoseaua de centură din sectorul Bucuria, cu costuri de 1,8 milioane și, respectiv, 8 milioane de lei. În proces de finalizare este reparația capitală a grădiniței nr. 8, costul lucrărilor fiind de 23 de milioane de lei. A fost încheiată construcția canalizării în sectorul Bucuria — peste 15 milioane de lei. Iar acum echipa noastră se ocupă, în mod tradițional, de pregătirea orașului pentru sărbătorile de iarnă.

Vedeți singuri: am implementat sute de proiecte care au schimbat calitativ viața orheienilor.

Cu toate acestea, continuarea acestei munci și rămânerea în funcția de primar au devenit imposibile pentru mine.

Autoritățile centrale ne-au împiedicat sistematic fiecare proiect, și-au atribuit realizările noastre, au persecutat echipa și locuitorii orașului — și continuă să facă aceasta.

Alegerile prezidențiale și parlamentare ale țării au fost furate. Această putere, ajunsă prin înșelăciune, nu ne-a permis și nu ne va permite să dezvoltăm orașul. Au sustras fondurile pe care le planificam să le direcționăm către sprijinirea pensionarilor și a bugetarilor, pentru construcția infrastructurii.

Cu mare regret vă anunț: îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor. Nu mai putem garanta rezultate și suntem nevoiți să închidem toate proiectele noastre.

Este imposibil să lucrezi când regimul își îndreaptă mașinăria represivă împotriva propriilor cetățeni. Este imposibil să ajuți când fiecare inițiativă este blocată.

Dragi orheieni, vă sunt sincer recunoscătoare pentru colaborare și munca noastră comună. Mulțumesc din suflet lui Ilan Șor și echipei pentru sprijin și încredere. Împreună, am arătat întregii țări cum poate arăta un oraș modern din Moldova.

Eu cred: eforturile noastre nu vor fi în zadar. Regimul nu se poate menține doar prin violență și înșelăciune. Și când această putere va cădea, vom putea continua ceea ce am început.

Din toată inima vă doresc sănătate și putere. Mulțumesc fiecărui om care a ajutat și a susținut”, a scris Tatiana Cociu.