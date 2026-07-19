Nebunie curată la Campionatul Mondial! Anglia și Franța au oferit cel mai spectaculos meci din istoria recentă

Selecţionata Angliei a câştigat medaliile de bronz la Cupa Mondială de fotbal 2026, după ce a învins echipa Franţei cu incredibilul scor de 6-4 (4-0), sâmbătă, pe Miami Stadium, în finala mică a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada, informează AGERPRES.

Cronica Meciului

În prima repriză, naţionala Franţei , cu schimbări faţă de meciurile precedente, a fost ”groggy” în faţa jucătorilor lui Tuchel, care i-a lăsat pe bancă pe Bellingham şi Kane. Declan Rice a deschis scorul rapid, în minutul 3, iar apoi Konsa a mărit avantajul în minutul 18. În minutul 37, Rashford şi Saka s-au distrat cu apărarea franceză şi ultimul a marcat pentru 3-0. Tot Saka a dus scorul la 4-0, după ce a marcat în minutul 45+1, informează news.ro.

Însă după pauză, situaţia s-a schimbat, iar Franţa a reuşit să marcheze de trei ori, prin Mbappe de două ori şi Barcola.

Mbappe a ajuns la 10 goluri la actuala ediţie a CM şi la 22 în istoria participărilor sale.

Tuchel l-a introdus în teren pe Bellingham, iar jocul englezilor s-a mai schimbat, iar în minutul 87, englezii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Saka.

Dembele a readus speranţele francezilor pentru două minute, după ce a marcat în minutul 90+6, dar Bellingham a stabilit scorul final, în minutul 90+6.

După un meci spectaculos, Anglia s-a impus, scor 6-4, şi a obţinut medaliile de bronz.

Componenţa echipelor

Franţa: Maignan – Gusto (Kounde – 90+1), Konaté (Upamecano – 46), Lacroix, Theo Hernández (Digne – 46) – Zaïre-Emery, Rabiot – Olise, Cherki (Dembele – 46), Doué (Barcola – 46)- Mbappé. Selecţioner: Didier Deschamps

Anglia: Henderson – Quansah (James – 83), Konsa, Guehi (Chalobah – 90+3), Spence – Rice, Eze (Bellingham – 79) – Saka, Rogers, Rashford (Watkins – 46) – Toney (Anderson – 79). Selecţioner: Thomas Tuchel.

A fost ultimul meci al selecţionerului Didier Deschamps la naţionala Franţei.