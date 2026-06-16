VIDEO: Cozi de sute de mașini la benzinării lângă Moscova după atacurile asupra rafinăriilor

Pe autostrada M-11 care leagă Moscova de Sankt Petersburg s-au format cozi de sute de automobile la benzinării, pe fondul restricțiilor introduse la vânzarea carburanților și al atacurilor recente asupra infrastructurii petroliere din Rusia.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată șiruri lungi de vehicule care așteaptă să alimenteze. Potrivit autorilor filmărilor, coloanele s-ar întinde pe aproape un kilometru în unele zone din regiunea Moscovei.

Primele informații despre aglomerația de la stațiile de alimentare au apărut în jurul datei de 14 iunie, însă situația s-ar fi amplificat pe 16 iunie. În înregistrările video publicate online, șoferii afirmă că la unele benzinării au fost introduse limite stricte privind cantitatea de combustibil care poate fi cumpărată.

❗️A massive fuel queue has formed on the M-11 highway between Moscow and St. Petersburg



Drivers are reportedly being forced to wait in line for up to three hours just to refuel.



Videos circulating online show long lines of vehicles stretching along the highway as motorists… pic.twitter.com/vzzxkc6Mzy — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, compania petrolieră Tatneft a limitat vânzarea la 20 de litri de benzină și 40 de litri de motorină per client în anumite regiuni. Alte rețele de benzinării ar aplica limite diferite, de până la 90 sau 120 de litri.

Autoritățile ruse nu au anunțat oficial existența unei crize de combustibil, însă restricțiile au apărut după o nouă serie de atacuri cu drone asupra regiunii Moscova.

În noaptea de 16 iunie, Ucraina a revendicat lovirea unor obiective energetice din apropierea capitalei ruse. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că a fost lovită o rafinărie situată la aproximativ 500 de kilometri de granița ucraineană.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a susținut că apărarea antiaeriană rusă a interceptat 60 de drone care se îndreptau spre capitală, în timp ce Ministerul rus al Apărării a anunțat distrugerea a 172 de drone deasupra mai multor regiuni ale țării.

Totuși, autoritățile ruse susțin că situația nu este critică. Prim-vicepreședintele Comitetului pentru Energie din Duma de Stat, Igor Ananskih, a declarat că limitările la vânzarea combustibilului sunt „locale și temporare” și sunt cauzate nu doar de atacurile cu drone, ci și de probleme logistice și de lucrările planificate de întreținere la rafinării.

„Toate aceste limite reprezintă o măsură extremă și temporară. În unele regiuni s-au suprapus mai mulți factori. Nu este nimic critic”, a afirmat deputatul pentru publicația rusă Podiom.

Acesta a explicat că rafinăriile intră anual în revizii tehnice conform unor grafice stabilite încă din luna mai, iar opririle temporare provocate de atacurile cu drone au amplificat problemele de aprovizionare.

Restricții similare au fost introduse și în alte regiuni. La sfârșitul lunii mai, autoritățile din Crimeea au limitat vânzarea benzinei AI-92 și AI-95 din cauza dificultăților logistice. La începutul lunii iunie, în Sevastopol a fost suspendată vânzarea liberă a combustibilului, iar benzina a început să fie comercializată pe bază de tichete, cu o limită de 20 de litri de persoană.