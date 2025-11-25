România investește 16,7 mld. € în apărare: „ne pregătim pentru un conflict de durată lângă granițe”

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) de la București a decis că statul român trebuie să fie pregătit pentru riscul unui conflict armat de amploare şi de lungă durată, chiar în proximitatea graniţelor. Documentele aprobate includ Strategia Naţională de Apărare a Ţării 2025‑2030 și un plan de investiții în industria de apărare, care urmează să fie finanțat prin mecanismul european SAFE (Security Action for Europe). România intenționează să solicite Comisiei Europene aproximativ 16,68 miliarde de euro pentru perioada 2025-2030.

Din această sumă, aproximativ 75% sunt alocate echipamentelor militare, ordinii publice și apărării civile, iar restul — 25% — către infrastructură strategică, printre care autostrăzi precum Autostrada Pașcani‑Siret şi Autostrada Pașcani‑Ungheni.

CSAT subliniază că mediul de securitate regională este deosebit de tensionat, iar România, prin poziția sa geografică, este expusă direct unui context care implică amenințări convenționale, hibride și tehnologice. Strategia prevede creșterea capacităţii de luptă a armatei, revitalizarea industriei naționale de apărare și consolidarea rezilienţei statului.

Mesajul este clar: regiunea nu mai are luxul de a fi nepregătită. În contextul războiului din Ucraina şi al incertitudinilor strategice, România se angajează să îşi întărească apărarea, să modernizeze infrastructura critică și să coordoneze eforturi cu aliații din NATO și UE. Mai mult, documentul adoptat include verificări privind vulnerabilitățile interne — de la administrare publică la reziliență socială.