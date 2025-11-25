Percheziții la un fost ministru și ex-lider de partid, într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani

Ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari.

„Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din Chișinău, în vederea stabilirii circumstanțelor privind legalitatea modificării statutului și conducătorilor unui partid politic, dar și legalitatea finanțării partidului respectiv prin intermediul persoanelor interpuse.

Printre persoanele vizate în anchetă se numărǎ și un ex-lider de partid, fost ministru în guvernele anterioare ale Republicii Moldova”, notează IGP.