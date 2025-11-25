O dronă a căzut peste acoperișul unei case, la Florești: Oamenii au fost evacuați

O dronă s-a prăbușit în această dimineață peste acoperișul casei unui paznic din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul a avut loc într-o livadă din apropiere, anunță autoritățile.

Echipa Secției tehnico-explozive a Poliției se deplasează la fața locului pentru verificări.

Între timp, persoanele aflate în zonă au fost evacuate, iar perimetrul a fost izolat.

Poliția Republicii Moldova anunță că va reveni cu detalii.

În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova.