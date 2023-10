Ministerul britanic al Apărării: Rusia se confruntă cu „amenințări concomitente” pe frontul sudic. Puterea aviației navale, esențială pentru Moscova în Marea Neagră

Rusia se străduiește să facă față amenințărilor de pe frontul sudic, potrivit serviciilor de informații militare britanice, citate de Sky News.

Avioanele lansate de flota sa navală din Marea Neagră și-au asumat un rol din ce în ce mai important în încercarea de a contracara progresele Ucrainei, a declarat Ministerul britanic al Apărării.

Sunt întreprinse operațiuni de patrulare aeriană pentru a identifica din timp dronele, în timp ce flota a fost mutată la Novorossiysk după atacurile asupra orașului portuar Sevastopol din Crimeea.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 October 2023.

