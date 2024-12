Ministerul Sănătății propune extinderea Sanatoriului Balnear Techirghiol pentru tratamente moderne

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol va fi extins, prevede un proiect de Hotărâre de Guvern pus în consultare publică de Ministerul Sănătăţii, scrie agerpres.ro. Valoarea totală a investiţiilor cu tot cu TVA va fi 296.898 mii lei, iar durata de execuţie 36 de luni. Potrivit sursei citate, finanţarea obiectivului de investiţii se va realiza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Potrivit Notei de fundamentare, în urma realizării proiectului se va majora considerabil numărul pacienţilor care vor beneficia de tratamente de recuperare moderne. “În prezent, Baza de tratament a sanatoriului este insuficientă pentru a asigura toate serviciile medicale solicitate de către pacienţi. Deşi sanatoriul are in prezent 935 de paturi (din care 80 de paturi închise temporar), adresabilitatea pacienţilor este mult mai mare decât poate asigura instituţia, un procent important dintre aceştia fiind orientat către alte unităţi medicale similare. Având în vedere potenţialul turistic, de agrement şi balneoclimateric al Lacului Techirghiol, există posibilitatea apariţiei pe piaţa a noi unităţi prestatoare de servicii de recuperare similare celor oferite de către sanatoriu, având în plus şi o componentă wellness spa”, se arată în nota de fundamentare.

Scopul realizării acestui obiectiv îl reprezintă edificarea unui ansamblu medical modern, în vederea “valorificării potenţialului balnear, al diversificării, măririi şi îmbunătăţirii” condiţiilor de tratament, cu implementarea unor tehnici “de ultimă oră” în asigurarea procedurilor de tratament pentru recuperarea medicală a pacienţilor cu diferite afecţiuni. Noul ansamblu va cuprinde un bazin de tratament cu apă sărată şi cu platformă liftantă pentru persoane cu dizabilităţi (în care se găsesc biciclete subacvatice, steppere, benzi de mers subacvatic realizate integral din polimeri ce nu corodează), un bazin cu apă dulce (echipat cu coridor de mers, jeturi ascendente, jeturi pentru zona lombară poziţia aşezat, paturi imersate de hidromasaj, masaj cervical-gat de lebada, jet laminat), cabinete de tratamente cu nămol în căzi, cabinete pentru împachetări cu nămol, cabinete pentru hidroterapie, cabinete pentru tratamente uscate, saună uscată şi umedă, 6 cabinete medicale şi un cabinet medical de urgenţă.

Totodată vor fi realizate spaţii conexe – în vederea asigurării circuitelor medicale, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

