Un bărbat a murit după ce i s-a făcut rău în timpul unui zbor din Moldova spre Israel

Un cetățean israelian a murit duminică după ce a leșinat în timpul unui zbor din Moldova spre Israel.

Potrivit presei străine, zborul a efectuat o aterizare de urgență în Turcia, unde îl aștepta o echipă medicală. Pasagerul, în vârstă de circa 70 de ani, a fost spitalizat, însă, din nefericire, a decedat.

Ministerul de Externe din Israel acordă sprijin familiei și colaborează cu autoritățile turce pentru repatrierea trupului neînsuflețit.