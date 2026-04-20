O tradiție diferită de restul țării: Paștele Blajinilor, marcat sâmbătă la Surchiceni

Locuitorii satului Surchiceni au marcat sâmbătă Paștele Blajinilor, păstrând tradițiile și obiceiurile transmise din generație în generație. Cu lumânări aprinse, pomeni și rugăciuni, oamenii s-au adunat la cimitir pentru a-i comemora pe cei trecuți în neființă.

Sărbătoarea i-a adunat acasă și pe cei plecați peste hotare sau în alte localități ale țării. O femeie venită din Tighina a spus că păstrează tradiția și participă la aceste ceremonii de două ori pe an, atât primăvara, cât și toamna.

Localnicii spun că Paștele Blajinilor este o ocazie importantă de a-și aminti de cei dispăruți și de a se reuni cu familia. La Surchiceni, tradiția de a marca această sărbătoare în zi de sâmbătă datează de zeci de ani.

Potrivit sătenilor, obiceiul s-a format în perioada în care un singur preot deservea mai multe sate din zonă, iar pentru a ajunge în fiecare localitate, slujbele erau organizate în zile diferite: sâmbătă la Surchiceni, duminică la Baimaclia și luni la Taraclia.

Ca în fiecare an, oamenii au venit la cimitir cu pomeni, colaci și candele, pe care le-au împărțit între ei, în semn de pomenire.

De regulă, Paștele Blajinilor este sărbătorit în lunea de după Duminica Tomii, la o săptămână de la Paște. În unele localități, însă, tradiția a fost adaptată în funcție de specificul comunității, fiind păstrată până în prezent.