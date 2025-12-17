Ministrul Culturii refuză să spună cine i-a împrumutat bani pentru a cumpăra Unimedia

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a evitat să spună de la cine a împrumutat banii pentru a cumpăra portalul de știri Unimedia, susținând însă că tranzacția a fost legală. Declarațiile vin în contextul în care fostul premier Vlad Filat a afirmat public că el a fost cel care a oferit banii pentru achiziția site-ului.

Într-un interviu acordat Lorenei Bogza, Vlad Filat a declarat că, în anul 2014, a cumpărat Unimedia, însă în acte proprietar a fost trecut Cristian Jardan.

Într-un interviu separat, Cristian Jardan a fost întrebat de unde a avut banii necesari achiziției, având în vedere că, până la acel moment, activase ca jurnalist. Ministrul a spus că banii au fost împrumutați și că tranzacția a fost realizată în mod legal, refuzând să precizeze identitatea persoanei de la care ar fi împrumutat suma.

Totodată, Jardan a declarat că, raportat la situația de atunci, decizia i s-a părut una bună și că toate instituțiile de drept au avut acces la documentele tranzacției, inclusiv la contract. El a mai spus că este gata să răspundă dacă există întrebări sau suspiciuni de ilegalitate.

Întrebat despre relația sa cu Vlad Filat la momentul respectiv, ministrul a menționat că se cunoșteau, precizând că Filat nu se afla atunci la guvernare. De asemenea, Jardan a afirmat că influența lui Vlad Filat și a partidului acestuia asupra activității Unimedia a fost una redusă.