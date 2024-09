Ministrul Economiei promite facilități și menținerea taxelor

Guvernul intervine pe piața construcțiilor. Ștefan-Radu Oprea asigură că va exista predictibilitate în domeniul construcțiilor și că taxele nu vor crește. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan-Radu Oprea, a participat la Târgul de Construcții, Imobiliare și Servicii, în județul Prahova.

Este primul eveniment de acest gen organizat în Ploiești în ultimii 15 ani și un prilej real de a discuta problemele antreprenorilor din retail, construcții, imobiliare sau cercetare. Printre temele dezbătute s-au numărat nivelul impozitării și predictibilitatea fiscalității pentru IMM-uri, programele de sprijin pentru antreprenori (ConstructPlus sau Start-Up Nation) sau debirocratizarea. “Pentru că am avut în față constructorii prahoveni și pe cei care lucrează în domeniul materialelor de construcții am vorbit despre investițiile de peste 80 de miliarde lei făcute până în acest moment de guvernul Marcel Ciolacu, dar și despre schema de ajutor de stat ConstructPlus. I-am reasigurat că taxele nu vor crește anul acesta sau anul viitor și că jalonul referitor la reforma fiscală va însemna în primul rând dialog cu antreprenorii”, a explicat Ștefan-Radu Oprea. Deși Guvernul intervine, prețurilor locuințelor cresc Prețul mediu la locuinţele noi din Bucureşti a crescut la 1.709 euro pe metrul pătrat util, în primul semestru din acest an, în urcare cu 29% faţă de primul semestru din 2019, când era de 1.329 de euro, a afirmat, vineri, directorul comercial al Imobiliare.ro, Răzvan Ionescu, potrivit Agerpres. “În toţi ce aceşti 5 ani vedem că creşterea nu s-a oprit. Au fost câteva momente de incertitudine, dar creşterea a fost aproape continuă şi am câteva cifre care arată global ce s-a întâmplat specific pe piaţa din Bucureşti. Încep cu nişte cifre de macroeconomice. Salariul mediu în perioada aceasta a crescut cu 64%, în timp ce preţul mediu solicitat în Bucureşti a crescut cu aproape 30%. Ce ne spune asta? Ne spune că gradul de accesibilitate al locuinţelor din Bucureşti a crescut, în această perioadă.

Practic, locuitorii Capitalei, faţă de acum 5 ani, îşi permit mai mult decât îşi permiteau atunci. Ca să dăm şi cifre, dacă acum 5 ani ne trebuiau 7,2 ani pentru a achiziţiona dintr-un salariu mediu o locuinţă, un apartament de două camere, în 2024 această perioadă s-a redus la 5,6 ani. În acelaşi timp, o situaţie interesantă se vede pe zona de autorizări clădiri rezidenţiale. Dacă în anul 2019, în această perioadă ianuarie-iunie, prima jumătate de ani, erau 300 de autorizaţii noi, presupun că nu este o surpriză pentru nimeni că în 2024 numărul s-a redus aproape la jumătate”, a spus Răzvan Ionescu, la un eveniment organizat în cadrul Salonului Imobiliar Bucureşti, de la Palatul Parlamentului.

