Ministrul german de Externe: Rusia ar putea ataca NATO după războiul cu Ucraina

„Securitatea Europei este posibilă doar prin securitatea față de Rusia”, a declarat ministrul de Externe al Germaniei, Johann Wadephul, subliniind că Berlinul nu are motive să-și reducă eforturile de apărare.

Rusia ar putea ataca una dintre țările NATO după încheierea unui tratat de pace cu Ucraina, a declarat ministrul german de Externe, Johann Wadephul, într-un interviu acordat agenției dpa marți, 23 decembrie.

„Securitatea Europei este posibilă doar prin securitatea față de Rusia”, a subliniat Wadephul. Din acest motiv, Germania este interesată să continue sprijinul pentru Ucraina, a precizat el.

Șeful diplomației germane a refuzat să evalueze probabilitatea unui scenariu în care Kremlinul ar profita de un armistițiu în Ucraina pentru a ataca teritoriul NATO. „Pot doar să sfătuiesc să fim pregătiți pentru o astfel de evoluție”, a adăugat el. Germania nu are niciun motiv să-și reducă eforturile de apărare. În relația cu Kremlinul, Europa trebuie să acționeze dintr-o poziție de forță, a spus Wadephul. Dacă armata rusă ar obține un succes militar durabil în Ucraina, „acest lucru ar reprezenta o amenințare serioasă pentru NATO”, a avertizat ministrul.

Din acest motiv, sprijinirea Ucrainei rămâne o sarcină direct legată de securitatea continentului european. „Cu cât situația păcii în Ucraina va fi mai stabilă și cu cât Ucraina va putea mai devreme să-și apere propriile interese, cu atât va fi mai bine pentru întreaga Europă”, a declarat Johann Wadephul.