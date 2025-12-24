Șase orașe din Moldova, dotate cu tractoare noi pentru a face față fenomenelor meteo

Șase orașe din Republica Moldova au fost dotate cu tractoare performante pentru a spori capacitatea de reacție în fața fenomenelor meteo extreme. Echipamentele, în valoare totală de aproape 4,5 milioane de lei, au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.

Orașele care beneficiază de noile utilaje sunt Vatra, Ialoveni, Călărași, Leova, Otaci și Rezina. Tractoarele vor fi utilizate pentru deszăpezirea drumurilor, intervenții în caz de furtuni, căderi masive de zăpadă, arbori doborâți sau drumuri blocate, asigurând accesul rapid al serviciilor de urgență și siguranța populației.

„În condițiile în care iernile devin tot mai imprevizibile, capacitatea de reacție rapidă face diferența. Aceste tractoare oferă orașelor un instrument esențial pentru intervenții eficiente și protejarea infrastructurii”, a declarat Tomasz Horbowski, directorul Solidarity Fund PL în Moldova.

Tractoarele, produse în Republica Cehă, au o capacitate de 90 CP, iar valoarea fiecărui utilaj depășește 760 de mii de lei. Angajații întreprinderilor beneficiare au participat la instruiri specializate privind prevenirea riscurilor, intervenția operativă și acordarea suportului populației în situații excepționale.

„Uniunea Europeană investește în siguranța oamenilor și în capacitatea comunităților de a face față situațiilor dificile. Dotarea orașelor cu echipamente moderne pentru sezonul rece contribuie la protejarea vieților și menținerea serviciilor esențiale”, a adăugat Marcia Kammitsi, manageră de programe în cadrul Delegației UE în Moldova.

La începutul acestei luni, alte șase întreprinderi municipale au beneficiat de utilaje moderne, inclusiv remorci basculabile, tocătoare de lemne și pompe de apă, destinate intervențiilor rapide. Valoarea totală a echipamentelor oferite de UE pentru cele 12 întreprinderi municipale depășește 6,5 milioane de lei.