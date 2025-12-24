Noi cerințe pentru obținerea cetățeniei moldovenești

Autoritățile moldovenești au stabilit că cei care doresc să devină cetățeni ai țării trebuie să demonstreze cunoașterea limbii române și a prevederilor Constituției.

Guvernul a aprobat pe 23 decembrie un proiect de regulament privind procedura de dobândire și pierdere a cetățeniei Republicii Moldova.

Ministrul de Interne, Daniella Misail-Nkitin, a declarat că acesta are drept scop implementarea prevederilor Legii cetățeniei, care intră în vigoare la 24 decembrie 2025.

Potrivit noilor reguli, pentru a promova examenul de competență lingvistică, este necesar să se facă dovada nivelului B2 și să se obțină un punctaj de la 75 la 100 de puncte. Acesta va fi administrat de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Totuși, vor exista unele excepții de la această regulă. Astfel, copiii sub 14 ani, persoanele cu handicap grav și cele cărora li se acordă cetățenia în interesul special al statului sunt exceptate de la susținerea examenului. Cererea de cetățenie va trebui să fie depusă personal – nu se poate face prin intermediul unui reprezentant. În plus, autoritățile vor efectua interviuri și verificări stricte ale documentelor pentru a preveni eventualele cazuri de fraudă.

Pentru minori și persoanele aflate sub tutelă, există proceduri speciale adaptate la situația lor. Cetățenii vor putea, de asemenea, să renunțe la cetățenie sau să solicite anularea decretului de renunțare în anumite cazuri. Procedura de acordare a cetățeniei va fi digitalizată pentru a accelera și a face procesul mai transparent, iar cooperarea dintre autoritățile implicate va fi consolidată.

Autoritățile subliniază că aceste măsuri vizează protejarea intereselor naționale, prevenirea fraudei și asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor.