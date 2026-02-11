Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor

Rusia înregistrează un deficit de 2,3 milioane de muncitori, pe care sursele tradiționale nu îl mai pot acoperi. Autoritățile au apelat la un nou furnizor de forță de muncă, iar numărul permiselor aprobate pentru cetățenii acestui stat a crescut de la 5.000 în 2021 la 72.000 anul trecut, potrivit Reuters.

Un grup de bărbați cu genți de sport stătea la coadă pe un aeroport din Moscova, după un zbor prin Uzbekistan. „Am un contract pe un an. În domeniul colectării deșeurilor. Salariul este bun”, a declarat Ajit.

Penuria de personal este agravată de tensiunile generate de războiul din Ucraina, iar fluxul din Asia Centrală a scăzut. În acest context, Moscova a direcționat cotele de vize către India, țară care a primit anul trecut aproape o treime din totalul permiselor de muncă.

Slăbirea rublei și înăsprirea legilor privind migrația au redus numărul lucrătorilor care nu au nevoie de viză. „În prezent, angajații expatriați din India sunt cei mai populari”, a declarat Alexei Filipenkov, directorul unei companii de recrutare.

Președintele Vladimir Putin și prim-ministrul Narendra Modi au semnat în decembrie un acord pentru a facilita accesul muncitorilor indieni pe piața rusă. Prim-viceprim-ministrul Denis Manturov a afirmat că Rusia ar putea accepta un „număr nelimitat” de lucrători din această țară.

Manturov a precizat că sunt necesare cel puțin 800.000 de persoane în producție și alte 1,5 milioane în servicii și construcții. O companie de textile din Moscova a angajat deja lucrători din India pentru a confecționa perdele și lenjerie de pat.

Proprietara companiei, Olga Lugovskaya, a declarat că angajații învață repede meseria și sunt motivați. „După două sau trei luni, deja puteai avea încredere în ei să coasă un produs finit corespunzător”, a explicat aceasta.

În afara Moscovei, ferma Sergiyevsky folosește muncitori indieni pentru prelucrarea și ambalarea legumelor. Aceștia primesc un salariu de aproximativ 660 de dolari pe lună, o sumă pentru care ferma afirmă că localnicii nu doresc să lucreze.

„În India se câștigă puțini bani, dar aici se câștigă mulți. Aici este de lucru”, a declarat Sahil, un tânăr de 23 de ani care lucrează la fermă de un an.

Presiunea Statelor Unite asupra Indiei pentru a opri achizițiile de petrol rusesc ar putea reduce interesul Moscovei pentru forța de muncă din această țară, notează Reuteres. Această legătură a fost invocată de președintele Donald Trump în contextul noului acord comercial anunțat luna aceasta între Statele Unite și India.

Deocamdată, autoritățile de la New Delhi nu au precizat cum vor recalibra importurile de energie, iar Moscova a respins sugestiile privind eventuale tensiuni. Fluxul de muncitori continuă să fie reglementat prin acordurile bilaterale semnate anterior.